Почти по всей Беларуси запретили ходить в лес 11.07.2024, 14:28

Можно ходить лишь в 12 районах страны.

В 106 из 118 районов Беларуси действует ограничение на посещение лесов, сообщила на пресс-конференции 11 июля пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Мацкевич, заметил «Позiрк».

В Минской области свободно ходить в леса можно только в Мядельском районе; Могилевской — в Горецком; Гродненской — в Новогрудском, Дятловском, Кореличском и Ивьевском.

В Витебской области нет ограничений на посещение лесов в Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Миорском, Поставском, Шарковщинском районах.

Ограничение означает, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры. Доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов, сказала Мацкевич. За нарушение пожарной безопасности предусмотрена ответственность по ст. 15.29. КоАП (штраф для физических лиц — до 25 базовых величин, или 1.000 рублей).

Мацкевич призвала следить за информацией на сайте Минлесхоза, а также обращать внимание на шлагбаумы в лесах, которые при действующих органичениях закрыты. На этих барьерах есть QR-коды, отсканировав которые можно получить актуальную информацию.

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