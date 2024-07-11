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В Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки «GRAJ»

  • 11.07.2024, 14:47
В Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки «GRAJ»

Организаторы приготовили сюрприз для молодых музыкантов.

7 сентября в Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки «GRAJ». Концерт состоится на летней площадке Odessa Club в 14:00.

На фестивале выступят группы Volski, Dzieciuki, Relikt, «Разбітае Сэрца Пацана», Nochy. Билеты можно приобрести по ссылке.

Как сообщили сайту Charter97.org организаторы, в этом году они подготовили для молодых групп сюрприз. Белорусские музыканты смогут пройти отбор и выступить на одной сцене с легендами нашего рока.

Отбор состоится 3 августа на площадке Odessa Club в 18:00. Вход свободный.

Регистрация — по ссылке.

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