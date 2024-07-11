Болгария, Греция и Румыния создадут коридор для переброски войск на восточный фланг НАТО 11.07.2024, 14:48

Это предполагает объединение четырех портов и их инфраструктуры.

Болгария, Греция и Румыния подписали соглашение о создании коридора для переброски войск. Решение принято в целях укрепления обороноспособности стран региона и повышения военной мобильности на восточном фланге НАТО, сообщил глава Минобороны Греции Никос Дендиас.

По его словам, такой коридор позволит оперативно реагировать на потенциальные угрозы безопасности. Осенью участники соглашения проведут трехстороннюю встречу в греческом Александруполисе, чтобы обсудить реализацию заявленных мер.

Военный коридор предполагает объединение четырех портов и их инфраструктуры. Он соединит Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцой в Румынии — четырьмя стратегически важными городами для НАТО из-за их близости к восточным границам альянса. Коридор облегчит перемещение военных по Европе и за ее пределами, а также позволит беспрепятственно пересекать пограничные пункты во время миссий, что значительно сократит время переброски войск.

Помимо этого в Румынии строится крупнейшая в Европе база НАТО площадью 30 км². В будущем на ней разместятся 10 тысяч военных вместе с семьями и гражданским персоналом. Объект будет создан за счет расширения 57-й авиабазы ВВС Румынии «Михаил Когэлничану», расположенной на побережье Черного моря.

Бухарест инвестирует в проект $2,5 млрд. На объект вскоре будет переведена часть личного состава немецкой авиабазы «Рамштайн», поскольку интересы Североатлантического альянса все больше смещаются на восток из-за продолжающейся войны в Украине.

В 2022 году НАТО уже увеличила свое присутствие в Восточной Европе. В частности, в Румынии были развернуты силы реагирования наивысшей степени готовности. В том же году альянс направил в эту Болгарию, Венгрию, Румынию, Словакию и еще четыре страны дополнительные подразделения, что фактически удвоило численность войск на местах.

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