«Отец решил подзаработать – выдал доверенность» 1 11.07.2024, 15:05

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Белорус оказался в непростой ситуации и обратился к нотариусу.

Издание «Вечерний Бобруйск» рассказало о ситуации, когда белорус решил отменить доверенность на покупку авто за границей, выданную его отцом.

– Я узнал, что мой отец, инвалид 2-й группы, решил подзаработать и сделал доверенность на покупку авто за границей. Могу ли я ее отменить и сколько это стоит? И еще: будет ли мой отец оплачивать налоги, штрафы и т.д.?

Такой вопрос журналистам задал белорус Александр.

Ответ дала Юлия Георгиевна Шелковина, зав. нотариальной конторой Первомайского района Бобруйска:

– Отменить доверенность, обратившись к нотариусу, может только лицо, выдавшее доверенность, т.е. ваш отец (либо лицо, уполномоченное им на основании нотариально удостоверенной доверенности). Для отмены доверенности он должен подать заявление любому нотариусу. Заявление подается в двух экземплярах и должно содержать данные, позволяющие идентифицировать отменяемую доверенность, а именно: ФИО лица, выдавшего доверенность, наименование нотариального округа, ФИО нотариуса, должностного лица, удостоверивших доверенность, дату удостоверения доверенности, номер регистрации в реестре для регистрации нотариальных действий. Заявление должно быть подписано собственноручно в присутствии нотариуса.

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность.

Сколько стоит?

Услуги нотариуса по удостоверению отмены доверенности платные: нотариальный тариф за составление и подготовку заявления – 50% базовой величины (20 руб.); за удостоверение отмены доверенности – 50% базовой величины (20 руб.).

Если ваш отец явиться в нотариальную контору не может, нотариус удостоверит отмену доверенности на дому, тариф – 1 базовая (40 руб.), без учета транспортных расходов.

О рисках

Что касается рисков и ответственности для выдавшего доверенность:

владелец источника повышенной опасности, на которого возлагается ответственность за причиненный вред, выступает в статусе причинителя вреда вне зависимости от того, сам ли он или другое лицо управляло транспортным средством;

покупка дорогостоящего автомобиля при отсутствии официальных источников доходов может обернуться проблемой с налоговой инспекцией. В таком случае гражданин должен будет объяснить и документально подтвердить, откуда у него деньги на приобретенный автомобиль;

собственник автомобиля может быть привлечен и к административной ответственности за «неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины), платежа, взимаемого таможенными органами».

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