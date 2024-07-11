До такого маразма даже в СССР не доходило
- Эль Мюрид
- 11.07.2024, 15:06
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Другой стратегии существования у Голема нет.
Кабмин РФ дал положительный отзыв с замечаниями на проект закона, согласно которому организаторы массовых мероприятий для их проведения будут обязаны получить специальное разрешение от МВД и органов власти, сообщил в Госдуме замминистра культуры Сергей Обрывалин.
Явочным порядком в стране вводится цензура, хотя смешная брошюрка, на которой написано «Конституция», уверяет, что в России цензура запрещена.
В советское время формально цензуры тоже не было, но было учреждение под названием Главлит, без отметки которого ни одна типография ни одну печатную продукцию в работу просто не брала. Любой сценарий любого фильма или театральной постановки тоже не мог пускаться в работу без коротенького номера и штампа в углу от этой уважаемой инстанции.
Та же практика теперь восстанавливается в отношении любых мероприятий массового характера. Без отметки из местной управы и околотка формально даже банальный квартирник будет делом незаконным и подсудным. До такого маразма, кстати, Соввласть не доходила.
Проводимый против народа страны террор обрастает системностью и структурностью, претендуя на тотальность. Это, в общем-то, вполне логично, так как террор, будучи методом управления, с административной точки зрения является обычным бюрократическим Големом, который, как и любая квази-жизнь, может только питаться, расширяя ресурсную базу управления (то есть, вовлекая в террор все новые социальные группы и сферы деятельности) и бороться за собственное существование, делая всё, чтобы политика перманентного внутреннего насилия и внешней агрессии не прекращались. Другой стратегии существования у Голема нет.
Эль Мюрид, Telegram