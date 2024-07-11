«Купила пиджачок и ходи в нем на работу, просто потом не ешь больше»7
- 11.07.2024, 15:17
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Белоруску шокировали цены в Могилевском ЦУМе.
Жительницу Могилева напугали цены в магазине брендовой одежды ЦУМ Fashion в торговом центре «Атриум». Об этом она рассказала в TikTok, пишет zerkalo.io.
«Так, цена — 450 рублей. Это примерно пол моей зарплаты. Вот так купила пиджачок и ходи в нем на работу, просто потом не ешь больше», — рассказала она, разглядывая жакет с бахромой на рукавах на вешалке.
@julia_gulia35 Пиджак и правда хорош. Цена пугающая. Не смотрела ни производителя, ни качество пошива. Скажу лишь, что пиджаки с висюлями сейчас в тренде и я видела более интересные модели от белорусских брендов и дешевле. Это ЦУМ Fashion в Атриуме. Могилёв, Беларусь. #могилев #этобеларусьдетка #ценывбеларуси #ценынавещи #дорогобогато #модныйприговор #модатренды #белорусскиецены #пиджаки ♬ оригинальный звук - Юльга Ивановна
Женщина отметила, что «пиджак и правда хорош, но цена пугающая».
«Пиджаки с висюлями сейчас в тренде, и я видела более интересные модели от белорусских брендов и дешевле», — добавила она.
Потом ее внимание привлекли вечерние платья, но их она тоже не смогла себе позволить.
«Такое вот нарядное платьишко — 354 рубля. То есть платье, пиджак, пару вещей купил — и потом лечебное голодание», — посетовала могилевчанка.
Также ее удивила цена на простое бархатное черное платье с разрезом.
«Платье вдовы с разрезом — 324 рубля. Дорого, богато, берем», — иронизирует она.
В конце видео женщина призналась, что она в шоке от этих цен, и пришла к выводу, что она «нищеброд».
Пользователи в комментариях отметили, что все эти наряды вечерние, а они всегда стоят дорого. Некоторые посоветовали ей начать зарабатывать больше, если она хочет покупать брендовую одежду. Другие шутили, что это отличные вещи для тех, кто хочет похудеть, потому что после их покупки денег на еду не останется.