Китай переходит на новый курс? 3 Стивен Роуч, Project Syndicate

11.07.2024, 16:25

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У Пекина множество проблем на повестке дня.

На так называемом Третьем пленуме, который пройдет с 15 по 18 июля, у высшего руководства Китая появится шанс утвердить общие политические контуры, которые, возможно, определят новый курс страны на ближайшие несколько лет. Но не рассчитывайте на это. Есть веские причины полагать, что западные китаеведы полны нереалистичных ожиданий по поводу предстоящего пленума.

Именно так произошло в конце 2013 года, когда Центральный комитет КПК 18-го созыва собрался на свой Третий пленум. Это политическое собрание многие называли исторической возможностью для нового лидера — Си Цзиньпина — направить Китай на новый путь после периода незавершенных реформ Ху Цзиньтао. В воздухе чувствовался энтузиазм, и, на первый взгляд, тот пленум оправдал ожидания. Итоговое коммюнике включало более 300 реформаторских предложений, охватывающих самый широкий ряд сфер — от госпредприятий, земельной политики и внешней торговли до инвестиционных реформ и политики в сфере экологии и социальной защиты.

Однако в конечном итоге Третий пленум 2013 года не оправдал высоких ожиданий Запада. Реализация реформ разочаровала, и пленум не выполнил главное обещание: отдать рынку решающую роль в управлении экономическим развитием Китая. Напротив, под руководством Си в системе стало нарастать доминирование государства. Последующие годы были отмечены не столько успешным выполнением реформ, одобренных на пленуме, сколько эволюцией системы управления страной единоличным лидером, которая вскоре получила название «идеи Си Цзиньпина».

Такой акцент на управлении соответствует тенденции, заданной предыдущими третьими пленумами. Например, в конце 1978 года Третий пленум стал платформой для восхождения к власти Дэн Сяопина и для поворота Китая к политике «реформ и открытости». А на Третьем пленуме 1993 года под руководством Цзян Цзэминя подчеркивались принципы «социалистической рыночной экономики». Судя по предыдущим результатам, есть основания полагать, что предстоящий Третий пленум будет богат на заявления об идеологии и государственном управлении, а не о детальных действиях для решения конкретных проблем.

Многочисленные намеки китайских чиновников накануне заседания пленума 2024 года могут вводить в заблуждение. Да, есть большие надежды и даже ажиотаж по поводу новых реформ, которые нужны для решения наиболее серьезных проблем Китая, в числе которых кризис на рынке недвижимости и долги местных органов власти. Одновременно Си и его команда привлекают внимание к «новым производительным силам» и к императиву ускорения прогресса в сфере передовых технологий и промышленного производства.

Но эти важные проблемы вряд ли будут решены на предстоящем политическом конклаве. Как и раньше, акцент будет, скорее всего, делаться на государственном управлении, в соответствии с заранее объявленными целями, включая «построение социалистической рыночной системы высокого уровня» и «углубление всесторонних реформ, содействующих китайской модернизации».

Мы должны не отмахиваться от этих заявлений как лозунгов, а воспринимать их всерьез. Начиная с конца 2012 года, государственное управление всегда находилось в центре внимания Си Цзиньпина. Начатая в 2013 году масштабная антикоррупционная кампания быстро превратилась в тотальную перестройку структуры власти для единоличного лидера. Си не только опубликовал четыре тома работ о китайском государственном управлении, но и фактически взял под контроль все процессы принятия решений в Коммунистической партии Китая.

Эту управленческую кампанию Си нельзя рассматриваться только в национальном контексте. Она используется для формирования великодержавных амбиций Китая. Прошли времена умеренности Дэн Сяопина, когда Китай якобы «скрывал свою силу и ждал своего часа». Си открыто пытается перестроить международный порядок с помощью трехуровневого подхода к глобальному управлению — инициатива глобальной безопасности, инициатива глобального развития, инициатива глобальной цивилизации. Фактически он удвоил ставку на те амбициозные обязательства, о которых он объявил в конце 2012 года, когда впервые заговорил о «китайской мечте». Си считает, что без дальнейших успехов в государственном управлении восхождение Китая в качестве великой социалистической державы окажется затруднено.

В одном ключевом аспекте этот вывод разочаровывает. Западные страны с трудом понимают и соглашаются с акцентом Китая на управлении. Причина в том, что мы более ориентированы на решение конкретных проблем. Мы считаем, что предстоящий Третий пленум дает китайскому руководству возможность выбрать новую стратегию для починки экономики, испытывающей затруднения. Акцент на управлении, а особенно на подходах, основанных на социалистической идеологии и на консолидации власти с «Си Цзиньпином в ее центре», не является тем ответом, которого мы ждем. Но, как всегда подчеркивал покойный историк Джонатан Спенс, наш ответ часто отличается от китайского ответа.

Да, у Китая множество проблем на повестке дня. Помимо кризиса на рынке недвижимости и проблем с долгами местных органов власти, Китаю нужно справляться с давлением, которое создают США и их союзники своими мерами сдерживания. И есть еще моя излюбленная задача: императив структурной ребалансировки экономики Китая в сторону внутреннего потребления. Это может произойти, только если будут проведены давно назревшие реформы системы социальной защиты: здравоохранение, пенсионное обеспечение, система прописки («хукоу»), которая препятствует внутренней миграции. Все это абсолютно необходимо, если Китай хочет превратить избыточные сбережения, сформированные страхами перед «черным днем», в топливо для сильного общества потребителей.

Но это мой вариант повестки дня для Третьего пленума, а не китайский. Большинство китаеведов сейчас активно обсуждают, что может войти в очередное длинное итоговое коммюнике. Но не обманывайтесь. Как показывает опыт, китайское руководство склонно к избыточно щедрым обещаниям. Китайские третьи пленумы уже давно посвящены вопросам управления, и вряд ли нынешний станет исключением. Для Си консолидация власти с помощью революции в китайском управлении остается высочайшим приоритетом, и эта работа еще далека от завершения.

Стивен Роуч, Project Syndicate

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