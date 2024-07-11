Картофель в Беларуси подорожал на 109%2
- 11.07.2024, 15:38
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Годовая инфляция растет второй месяц подряд.
Свежую статистику за июнь об изменении цен на товары и услуги в нашей стране опубликовал Белстат. Из нее следует, что с начала года в Беларуси больше всего подорожали услуги – на 4%, пишет bar24.by.
В списке есть услуги, цены на которые в течение полугодия повышались ежемесячно. Причем, таких немало. Это различного рода бытовые услуги. А также образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта. Медицинские и ветеринарные услуги.
В тройку наиболее подорожавших с начала года услуг вошли вывоз мусора (+19% к началу года), пользование лифтом (+17%) и туристические (+16%).
На втором месте по росту цен в Беларуси оказались продукты питания. С начала года они подорожали в среднем на 3,7%. Больше всего в цене прибавили овощи и фрукты. Некоторые позиции подорожали в разы. Картофель, к примеру, вырос в цене почти в 2,5 раза. Свекла и морковь – вдвое.
Если не брать в расчет сезонную продукцию, то заметно за полгода в Беларуси подорожали оливковое масло и какао-порошок. На 13% и 12% соответственно.
Непродовольственные же товары в этот период дорожали медленнее. Цены на них выросли на 2,5% с начала года. Больше всего прибавили некоторые виды одежды, отдельная мебель и медикаменты. Но рост цен на них не превысил 10%.
ТОП-5 наиболее подорожавших товаров июня
Картофель – 109%
Морковь – 18%
Свекла – 17%
Дошкольные учреждения – 9%
Санаторно-оздоровительные услуги – 7%