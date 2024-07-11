Диетологи назвали шесть полезных продуктов, которые помогут снизить давление 1 11.07.2024, 15:52

2,288

И укрепят здоровье сердца.

Соблюдение здоровой диеты необходимо для борьбы с высоким кровяным давлением и укрепления здоровья сердца. Хотя медикаментозное лечение может быть необходимым, включение в рацион правильных продуктов питания также может существенно изменить ситуацию.

Издание she finds пишет, что некоторые продукты, богатые калием, клетчаткой и антиоксидантами, могут помочь в борьбе за нормальное давление.

Эксперты в области здоровья и диетологи Лиза Ричардс, Лаура Али, Джесси Федер и Кэтрин Гервасио назвали продукты, которые улучшают здоровье.

Грецкие орехи

«Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантом под названием эллаговая кислота - все это может помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта», - отмечает Али.

Более того, исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, «показало, что замена грецких орехов продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров помогла снизить кровяное давление в течение 6 недель».

Листовая зелень

«Темная листовая зелень, такая как капуста, шпинат и руккола, богата калием, который помогает почкам выводить с мочой больше натрия», - говорит Федер. «Это помогает со временем снизить кровяное давление».

Кроме того, он отмечает, что листовая зелень содержит много пищевых волокон и антиоксидантов, «которые, как было показано, также играют роль в снижении кровяного давления».

Семена льна

«Семена льна содержит много клетчатки, которая помогает улучшить здоровье кишечника, вывести токсины из организма и снизить уровень холестерина. Каждое из этих преимуществ клетчатки в качестве побочного эффекта способствует снижению кровяного давления», - объясняет Ричардс.

По ее словам, чтобы получить максимальную пользу от этих семян, нужно обязательно употреблять молотые семена льна.

Йогурт

«Кальций заставляет сердечную мышцу сокращаться, перекачивая кровь по телу», - объясняет Али.

Одним из прекрасных и вкусных источников кальция является йогурт.

«Исследования показали, что у людей, которые едят пять и более порций йогурта в неделю, риск высокого кровяного давления значительно ниже, чем у тех, кто ест его реже, чем раз в месяц», - делится Эли.

Свекла

Федер объясняет, что свекла «содержат большое количество соединения, называемого оксидом азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды и со временем снижает кровяное давление».

Бананы

«Бананы, вероятно, имеют самую высокую репутацию, когда речь идет о калии для регулирования кровяного давления», - говорит Гервасио. «В одном банане среднего размера - около 120 г - содержится примерно 422 мг калия. Это составляет 16% от адекватной нормы потребления для взрослых женщин и 12% для взрослых мужчин».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com