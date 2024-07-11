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Союзники Украины создали фонд коалиции дронов

  • 11.07.2024, 16:04
Союзники Украины создали фонд коалиции дронов

В него внесут 45 миллионов евро.

Партнеры Украины, которые входят в коалицию дронов, создали общий фонд. Средства оттуда будут использовать совместные закупки беспилотников для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии.

Как отметили в ведомстве, члены коалиции дронов вчера, 10 июля, подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления деятельности коалиции, структуру управления и механизмы закупок.

«В соответствии с этим меморандумом мы создаем общий фонд коалиции дронов под руководством Великобритании, позволяющий осуществлять совместные закупки для быстрой и эффективной доставки дронов», - уточнили в Минобороны.

По состоянию на данный момент Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция обязались внести в фонд в общей сложности более 45 млн евро. Также ожидаются и другие взносы.

В британском ведомстве подчеркнули, что коалиция планирует поставить в Украину миллион FPV-дронов. Также участники коалиции работают над поставками и других беспилотников, в том числе разведывательных, ударных, модернизированных с помощью искусственного интеллекта.

Коалиция дронов

Напомним, союзники Украины в этом году создали коалицию дронов, цель которой предоставлять украинским защитникам беспилотники для защиты от российских оккупантов.

Коалицию возглавили Латвия и Британия. В частности, Латвия предоставляет промышленности и военным полигон для тестирования беспилотников, чтобы постоянно совершенствовать беспилотные технологии.

При этом Британия объявила конкурс на разработку и закупку беспилотников с видом от первого лица (FPV). Уже поступило 265 заявок.

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