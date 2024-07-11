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В Минске начался массовый суд за участие в акциях протеста

  • 11.07.2024, 16:14
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В Минске начался массовый суд за участие в акциях протеста

Дело рассматривает «судья» Елена Капцевич.

В Минске начался массовый суд за участие в ациях протеста, пишет правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, 11 июля в суде Заводского района начали судить пять человек: Игоря Дубовского, Сергея Марушина, Леонида Тихановича, Максима Мартинчика и Илью Назарова.

Всех их обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок).

«Дело рассматривает судья Елена Капцевич, на счету которой с 2020 года не менее 39 политически мотивированных приговоров», — отмечают правозащитники.

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