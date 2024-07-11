«Белорусское правительство любит наступать на одни и те же грабли»1
- 11.07.2024, 17:55
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Власти сами могут спровоцировать новый кризис.
Есть ли риски для белорусской экономики? Об этом в комментарии «Филину» рассказала старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина:
— Белорусское правительство любит вставать на одни и те же грабли: они пытаются все регулировать директивно.
В экономике нашей страны неоднократно кризисы наступали именно вследствие непродуманной государственной политики, когда власти не хотели учитывать действие экономических законов.
И если в очередной раз государство не решится все-таки начать охлаждать экономику, нависшие, как тот снежный ком, риски никуда не уйдут и не снизятся. Произойдет перегрев экономики, который все равно выливается в ускорение инфляции, как это было уже не раз.