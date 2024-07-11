закрыть
11 июля 2024, четверг, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белорусское правительство любит наступать на одни и те же грабли»

1
  • 11.07.2024, 17:55
  • 4,084
«Белорусское правительство любит наступать на одни и те же грабли»

Власти сами могут спровоцировать новый кризис.

Есть ли риски для белорусской экономики? Об этом в комментарии «Филину» рассказала старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина:

— Белорусское правительство любит вставать на одни и те же грабли: они пытаются все регулировать директивно.

В экономике нашей страны неоднократно кризисы наступали именно вследствие непродуманной государственной политики, когда власти не хотели учитывать действие экономических законов.

И если в очередной раз государство не решится все-таки начать охлаждать экономику, нависшие, как тот снежный ком, риски никуда не уйдут и не снизятся. Произойдет перегрев экономики, который все равно выливается в ускорение инфляции, как это было уже не раз.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип