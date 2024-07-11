Глава Минобороны Украины: Мы способны и можем победить, но надо больше оружия

Глава Минобороны Украины: Мы способны и можем победить, но надо больше оружия1
- 11.07.2024, 17:15
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Нерешительность Запада лишь отнимает время.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в США, что Украина имеет план в борьбе с российской агрессией, но нужно больше оружия.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в Вашингтоне
«Мы способны и можем победить. У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов - это отнимает время. Время очень важно, но мы можем и способны это сделать».
Отвечая на вопрос, считает ли он, что война закончится когда-нибудь, Умеров сказал, что «мы умеем и способны побеждать».
Комментируя ракетный удар РФ по больнице «Охматдет», Умеров сказал, что Украине нужно больше ПВО для защиты гражданской инфраструктуры.