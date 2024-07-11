Авиаэксперты назвали неожиданный продукт, который нельзя брать в самолет 11.07.2024, 18:08

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Даже в багаж.

В список вещей, которые нельзя приносить на борт самолета (ни в багаже, ни в ручной клади), попал неожиданный продукт — кокос. Вернее, кокосовая мякоть, которая может легко загореться от малейшей искры, сообщает The Independent со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

С цельным кокосовым орехом проблем нет: его можно положить в багаж и даже в ручную кладь — правда, нужно помнить, что правила авиабезопасности обычно запрещают перевозить предметы с содержанием более 100 мл жидкости в ручной клади.

Однако жирная белая мякоть кокоса — то есть его съедобная часть — из-за высокого содержания кокосового масла запрещена к провозу у большинства авиакомпаний, в том числе популярного у белорусов лоукоста Ryanair.

А высушенная мякоть кокоса (копра) в регистре IATA относится к категории грузов 4-го класса опасности. Она обозначена как «легковоспламеняющееся твердое вещество», склонное к самовозгоранию и способное выделять горючие газы при контакте с водой.

«Копра может воспламениться от одной искры», — утверждают в IATA и отмечают, что в обычной мякоти кокосовое масло, если оно прогоркло, также склонно к «риску самонагревания».

«Когда-то именно скоропортящиеся товары, такие как фрукты, цветы и овощи, первыми начали перевозить по воздуху. Однако такие продукты портятся со временем и под воздействием экстремальных температур и влажности, поэтому с ними следует обращаться с особой осторожностью», — добавили эксперты.

Запрет не распространяется на провоз прочей продукции с содержанием кокоса в розничной упаковке.

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