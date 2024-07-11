Когда из Беларуси уйдет тропическая жара? 11.07.2024, 18:11

Синоптики о погоде на 12-17 июля.

В пятницу, 12 июля, ночью по западной половине страны, утром и днем по всей стране прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами.

Ночная температура составит +17-23 градуса, днем будет от +27 градусов в северных районах до +36 в южных.

В субботу в отдельных районах ожидаются дожди с грозами, ночью и утром возможен небольшой туман.

Ночная температура составит +17-23 градуса, днем воздух прогреется до +29-37 градусов.

В воскресенье ночью в отдельных районах, днем по всей стране пройдут кратковременные дожди.

Местами прогремят грозы, возможен сильный ветер скоростью 15-20 метров в секунду.

Ночная температура повысится до +18-24 градусов, днем будет от +25 градусов в северо-западных районах до +38 в юго-восточных.

В понедельник жаркая погода сохранится. По предварительным прогнозам, дышать станет легче во вторник, когда дневная температура снизится до +24-31 градуса.

В понедельник ночью по всей стране, днем в отдельных районах прогнозируются дожди с грозами. Местами в ночное и утреннее время ожидается небольшой туман.

Ночью температура составит +16-23 градуса, днем будет от +25 градусов в северо-западных районах до +36 в юго-восточных.

Во вторник будет преимущественно без осадков, лишь ночью в восточных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами ночью и утром сгустится небольшой туман.

Ночная температура снизится до +12-19 градусов, дневная – до +24-31 градуса.

В среду ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Местами в ночное и утреннее время возможен небольшой туман.

Ночью синоптики обещают +12-19 градусов, днем – +24-30 градусов, в южных районах – до 32 градусов.

В Белгидромете порекомендовали придерживаться основных правил поведения в жару: гулять утром или вечером, если нужно выйти в период максимального прогрева воздуха – носить головной убор, брать с собой воду.

Особенно осторожными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не забывать брать с собой лекарства.

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