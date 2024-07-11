Какие автомобили продавали и покупали белорусы в первом полугодии 11.07.2024, 18:41

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Безоговорочным лидером по всей стране становится Volkswagen Passat.

По количеству объявлений по продаже легковых автомобилей «Куфар» занимает второе место в Беларуси. На сегодня здесь размещается порядка 29 000 объявлений. Площадка проанализировала предложения, размещенные с января по июль, и рассказывает, какие тенденции прослеживаются в 2024 году, пишет «Зеркало».

Безоговорочным лидером по всей стране становится Volkswagen Passat. Модель Golf также пользуется популярностью у белорусов: она занимает вторую строчку во всех областях, за исключением Брестской — здесь его подвинула Audi 100. Также водители отдают предпочтение Opel, Renault и Ford. И только в рейтинге Минска можно встретить Bmw 5er. Китайские бренды в топ-5 не представлены.

Если говорить о годах выпуска, то машины с историей беларусов не пугают: в основном на «Куфаре» покупают автомобили второй половины 1990-х годов. Медианная стоимость (средняя стоимость среди предложений) успешно закрытых объявлений составляет 2050 долларов.

Ежемесячно на площадке в первой половине 2024 года покупали 5561−6678 автомобилей. Наибольшее количество сделок пришлось на март и апрель, а вот в зимние месяцы машины приобретали на 10−15% реже. Можно говорить, что с января по июнь спрос был достаточно стабилен. А если обратить внимание на лиды (просмотры номера телефона), то можно заметить: с наступлением летних месяцев количество их снижается. Возможно, сказывается влияние сезона отпусков.

Для своих автомобилей водители выбирают преимущественно бензиновые двигатели — на их долю приходится 64,6%. Дизельное топливо предпочитают 35,19% белорусов. Популярны ли автомобили с электродвигателем? Очевидно, что нет — максимум они достигали 0,16% в рейтинге проданных на «Куфаре».

Новомодное явление — покупка китайских автомобилей с электродвигателями — только набирает обороты, но массово предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными: европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга. Возможно, потребуется еще несколько лет, чтобы наши водители оценили все плюсы и минусы новых предложений.

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