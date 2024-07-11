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Четыре страны Европы договорились разработать новые дальнобойные ракеты

  • 11.07.2024, 18:49
  • 1,162
Четыре страны Европы договорились разработать новые дальнобойные ракеты

Речь идет о Франции, Германии, Италии и Польше.

Франция, Германия, Италия и Польша хотят разработать новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, министры обороны четырех стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО.

Страны хотят разработать ракеты наземного базирования, которые смогут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнаружили после начала полномасштабной войны России против Украины.

Более детальных подробностей о планах Франции, Германии, Италии и Польши пока нет.

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