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В Кировском районе прямо в поле открытым пламенем горел трактор

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  • 11.07.2024, 19:02
  • 1,212
В Кировском районе прямо в поле открытым пламенем горел трактор

Видео.

Вечером 10 июля очевидцы сообщили в МЧС о том, что в поле возле деревни Букино Кировского района загорелся трактор.

Когда спасатели прибыли на место, трактор уже горел открытым пламенем, огонь перебросился на прессподборщик.

Пожарные ликвидировали возгорание. Однако при самостоятельном тушении пожара ожоги 1 степени 8% тела получил тракторист. Его состояние удовлетворительное, от госпитализации он отказался.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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