CNN: США сорвали попытку РФ убить гендиректора немецкого производителя оружия Rheinmetall 2 11.07.2024, 19:17

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Армин Паппергер

Подробности.

В начале 2024 года разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убить генерального директора крупного немецкого производителя оружия, который производил артиллерийские снаряды и военную технику для Украины, сообщает CNN.

Речь идет об Армине Паппергере, он является гендиректором компании Rheinmetall.

По информации источников телеканала, заговор был одним из серии планов России по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные усилия Украины.

План по убийству Паппергера был наиболее продуманным, уточняет издание.

Когда американцы узнали об этом, они доложили Германии, чьи службы безопасности затем смогли защитить Паппергера и помешать заговору. Высокопоставленный чиновник правительства Германии подтвердил, что Берлин был предупрежден о заговоре.

Rheinmetall — крупный немецкий оборонный концерн, который производит боеприпасы и военную технику для Украины. В октябре 2023 года концерн создал совместное предприятие с украинской оборонной промышленностью.

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