Визовый центр Польши сообщил о важном нововведении для пожилых белорусов 11.07.2024, 19:21

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Оно будет действовать с 15 июля.

Владельцы карт поляка в возрасте от 60 лет и старше могут подавать документы на выдачу национальных виз без предварительной регистрации. Об этом сообщил визовый центр VFS Global.

Нововведение будет действовать с 15 июля.

«Владельцы карты поляка в возрасте 60 лет и старше смогут подавать документы на выдачу национальных виз по соответствующей цели поездки во всех визовых центрах Польши без предварительной регистрации», — сообщается на сайте VFS Global.

В визовом центре также напомнили, что при планировании подачи заявления «необходимо учитывать территориальные юрисдикции консульств».

Напомним, с 25 июня подать документы в польские визовые центры в Гродно и Лиде смогут только те белорусы, у которых есть регистрация по месту жительства в Гродно и Гродненской области.

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