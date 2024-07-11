Визовый центр Польши сообщил о важном нововведении для пожилых белорусов
- 11.07.2024, 19:21
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Оно будет действовать с 15 июля.
Владельцы карт поляка в возрасте от 60 лет и старше могут подавать документы на выдачу национальных виз без предварительной регистрации. Об этом сообщил визовый центр VFS Global.
Нововведение будет действовать с 15 июля.
«Владельцы карты поляка в возрасте 60 лет и старше смогут подавать документы на выдачу национальных виз по соответствующей цели поездки во всех визовых центрах Польши без предварительной регистрации», — сообщается на сайте VFS Global.
В визовом центре также напомнили, что при планировании подачи заявления «необходимо учитывать территориальные юрисдикции консульств».
Напомним, с 25 июня подать документы в польские визовые центры в Гродно и Лиде смогут только те белорусы, у которых есть регистрация по месту жительства в Гродно и Гродненской области.