закрыть
11 июля 2024, четверг, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двое астронавтов застряли на орбите

  • 11.07.2024, 19:34
  • 1,644
Двое астронавтов застряли на орбите

Уже месяц не могут вернуться домой.

Продолжается история американских астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. 5 июня они отправились на МКС в рамках первой пилотируемой миссии Boeing Starliner. Планировалось, что корабль вернется на Землю еще 14 июня. Однако вот уже почти месяц и корабль, и астронавты проводят на станции. Возвращение теперь планируют на конец июля.

Проблемы с Boeing Starliner начались еще во время стыковки 5 июня. Пять из 28 маневровых двигателей корабля вышли из строя. Впрочем, четыре двигателя в итоге удалось вернуть в строй, и стыковку произвели, хоть и с опозданием на сутки. После стыковки проблему начали внимательно изучать и обнаружили несколько утечек гелия. В итоге двух астронавтов решили оставить на МКС на время исследования неполадок.

В настоящее время на Земле проводятся испытания двигателей, аналогичных тем, что установлены на застрявшем Boeing Starliner. Похоже, проблемы вызваны большим перегревом, на которые не рассчитывали инженеры.

Теперь в NASA после нескольких переносов считают, что вернуть Boeing Starliner вместе с экипажем на Землю получится в конце июля. Или в августе. Утверждается, что в случае экстренной необходимости астронавтов можно вернуть в любой момент, однако Уилмор и Уильямс согласились подождать завершения тестов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип