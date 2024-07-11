Двое астронавтов застряли на орбите 11.07.2024, 19:34

1,644

Уже месяц не могут вернуться домой.

Продолжается история американских астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. 5 июня они отправились на МКС в рамках первой пилотируемой миссии Boeing Starliner. Планировалось, что корабль вернется на Землю еще 14 июня. Однако вот уже почти месяц и корабль, и астронавты проводят на станции. Возвращение теперь планируют на конец июля.

Проблемы с Boeing Starliner начались еще во время стыковки 5 июня. Пять из 28 маневровых двигателей корабля вышли из строя. Впрочем, четыре двигателя в итоге удалось вернуть в строй, и стыковку произвели, хоть и с опозданием на сутки. После стыковки проблему начали внимательно изучать и обнаружили несколько утечек гелия. В итоге двух астронавтов решили оставить на МКС на время исследования неполадок.

В настоящее время на Земле проводятся испытания двигателей, аналогичных тем, что установлены на застрявшем Boeing Starliner. Похоже, проблемы вызваны большим перегревом, на которые не рассчитывали инженеры.

Теперь в NASA после нескольких переносов считают, что вернуть Boeing Starliner вместе с экипажем на Землю получится в конце июля. Или в августе. Утверждается, что в случае экстренной необходимости астронавтов можно вернуть в любой момент, однако Уилмор и Уильямс согласились подождать завершения тестов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com