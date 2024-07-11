Двое астронавтов застряли на орбите
- 11.07.2024, 19:34
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Уже месяц не могут вернуться домой.
Продолжается история американских астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. 5 июня они отправились на МКС в рамках первой пилотируемой миссии Boeing Starliner. Планировалось, что корабль вернется на Землю еще 14 июня. Однако вот уже почти месяц и корабль, и астронавты проводят на станции. Возвращение теперь планируют на конец июля.
Проблемы с Boeing Starliner начались еще во время стыковки 5 июня. Пять из 28 маневровых двигателей корабля вышли из строя. Впрочем, четыре двигателя в итоге удалось вернуть в строй, и стыковку произвели, хоть и с опозданием на сутки. После стыковки проблему начали внимательно изучать и обнаружили несколько утечек гелия. В итоге двух астронавтов решили оставить на МКС на время исследования неполадок.
В настоящее время на Земле проводятся испытания двигателей, аналогичных тем, что установлены на застрявшем Boeing Starliner. Похоже, проблемы вызваны большим перегревом, на которые не рассчитывали инженеры.
Теперь в NASA после нескольких переносов считают, что вернуть Boeing Starliner вместе с экипажем на Землю получится в конце июля. Или в августе. Утверждается, что в случае экстренной необходимости астронавтов можно вернуть в любой момент, однако Уилмор и Уильямс согласились подождать завершения тестов.