Байден представит новый договор для Украины 11.07.2024, 19:44

Джо Байден

Он объединит всех подписантов соглашений по безопасности.

Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, представит новый договор по Украине Ukraine Compact. Документ объединит более 20 государств, которые заключили двусторонние соглашения по безопасности с Киевом.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время общественного форума НАТО.

«Через несколько часов мы снова впишем свое имя в историю. Президент Байден соберет более 20 мировых лидеров, которые также подписали собственные двусторонние соглашения по безопасности с Украиной, для запуска Ukraine Compact. Это соглашение объединяет все страны и четко показывает, что мы продолжим поддержку Украины в этой борьбе и поможем укрепить ее силы, чтобы уверенно сдержать и защититься в случае будущей агрессии. А после окончания этой войны все страны Ukraine Compact дальше будут поддерживать Украину так же, как и сейчас», — сказал Салливан.

Саммит лидеров НАТО в Вашингтоне начался 9 июля и продлится до 11 июля. Впервые в нем принимают участие лидеры 32 стран Альянса — его полный состав с тех пор, как к НАТО присоединились Швеция и Финляндия.

На саммит прибыли президент Украины Владимир Зеленский с делегацией.

11 июля, во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали двустороннее соглашение по безопасности.

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