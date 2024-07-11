«Попросили заплатить комиссию через полгода» 11.07.2024, 19:48

Белорус удивился сообщению от банка.

Кирилл пользовался зарплатной картой «Банка ВТБ», потом перестал. Через какое-то время начали приходить сообщения о том, что есть задолженность, передает «Онлайнер».

— Я перестал пользоваться картой, и спустя четыре-пять месяцев мне пришло уведомление о том, что я должен около 50 рублей за то, что снимал деньги в банкоматах других банков. Я пошел закрывать карту, при закрытии сказали, что должен заплатить лишь четыре-пять рублей, я так понял, за пользование (деньги небольшие). Все ОК, карта закрыта. А потом мне стали приходить сообщения о том, что я должен все еще эти 50 рублей.

Позже в отделении банка, со слов Кирилла, ему пояснили, что комиссия не снималась из-за сбоев, поэтому потом ему выставили сумму сразу практически за год.

— Согласен, деньги снимал, но это было полгода назад, а комиссию сейчас решили снять? Да и снимал я не всю сумму сразу. Часть снял, увидел, что комиссии нет, решил: значит, ее нет. И дальше снимал. А потом спустя полгода получаю СМС.

На скриншотах, которыми поделился Кирилл, действительно видно, что банк решил списать комиссию за снятие денег в банкоматах других банков с 19 октября 2022 года по 19 декабря 2023 года только спустя время.

В «Банке ВТБ» прокомментировали, что комиссию действительно не списали вовремя, поэтому клиентам пришли такие сообщения.

Вот ответ банка:

— По техническим причинам банк не смог вовремя списать комиссию за снятие наличных в банкоматной сети других банков. Мы заблаговременно проинформировали всех столкнувшихся с такими случаями клиентов о единоразовом списании платы за проведенные операции.

Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства и сообщаем, что банк не будет взимать плату за несвоевременное погашение данной комиссии. В качестве компенсирующей меры мы снизили для пользователей плату за обслуживание счета в банке на три месяца до 1 копейки.

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