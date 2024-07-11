Премьер Фредериксен: Дания должна отдать Украине все свои системы ПВО 6 11.07.2024, 20:01

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Метте Фредериксен

Ранее Дания решила передать Украине всю свою артиллерию.

Украине необходимо предоставить все системы противовоздушной обороны, которые сейчас есть в распоряжении у Дании.

Об этом в ходе саммита НАТО заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает «Голос Америки».

Она напомнила, что ранее Дания решила передать Украине всю свою артиллерию. Это сделали, поскольку украинские защитники «применяют ее лучше, чем в Дании».

«И сейчас мы должны сделать то же с противовоздушной обороной», - добавила глава датского правительства.

Напомним, Дания с начала полномасштабной войны в Украине предоставляет украинским военным технику для защиты от россиян. Это касается и артиллерии.

Премьер Метте Фредериксен заявляла о том, что ее страна предоставила Украине всю свою артиллерию, еще в феврале этого года. Она призвала другие страны Запада также передавать бойцам ВСУ технику, которая есть у них на складах.

После этого издание Defense Express уточняло, что речь о всех 19 САУ Caesar, которые были у Дании. Вместо этого страна закупила израильские САУ Atmos.

К слову, в марте этого года датские власти анонсировали очередной пакет помощи Украине, который предусматривал выделение денег на закупки САУ Caesar.

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