Полину Шарендо-Панасюк отправили на психиатрическую экспертизу в Новинки 6 11.07.2024, 20:08

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Лукашисты продолжают издеваться над матерью двоих детей.

Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк перевели из СИЗО Гомеля в на экспертизу в Центр судебных психолого-психиатрических экспертиз в Новинках. Об этом ее муж Андрей Шарендо сообщил в Facebook.

«Полину наконец-то привезли в Минск. Очередной адский этап длился 9 дней», — написал Андрей Шарендо.

По его словам, в Центре судебных психолого-психиатрических экспертиз в Новинках Полина пробудет несколько недель.

Три предыдущие экспертизы (две проходили в Новинках, а одна прямо в СИЗО) показали, что психическое здоровье политзаключенной находится в норме.

Брестская активистка, мать двоих детей Полина Шарендо-Панасюк была задержана в январе 2021 года и в июне приговорена к двум годам лишения свободы по ст. 364, 368 и 369 УК. Отбывать наказание ее отправили в женскую колонию № 4 в Гомеле.

Женщина вышла бы на волю еще в 2022 году, но в колонии ее стали постоянно отправлять в штрафной изолятор, обвиняя якобы в нарушении режима, а уже в феврале 2022-го возбудили первое уголовное дело по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). В апреле суд Железнодорожного района Гомеля вынес ей приговор — признал виновной и назначил еще год лишения свободы.

Отбыв свой увеличенный срок, Полина 6 августа 2023 года должна была выйти из колонии. Однако еще с осени было известно, что против нее ведется второе дело — опять по ст. 411 УК. В октябре 2023-го женщину приговорили еще к году колонии.

19 марта 2024 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) попросил Беларусь срочно принять временные меры для защиты Полины Шарендо-Панасюк.

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