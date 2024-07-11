Полину Шарендо-Панасюк отправили на психиатрическую экспертизу в Новинки

Полину Шарендо-Панасюк отправили на психиатрическую экспертизу в Новинки6
- 11.07.2024, 20:08
- 2,184
Лукашисты продолжают издеваться над матерью двоих детей.
Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк перевели из СИЗО Гомеля в на экспертизу в Центр судебных психолого-психиатрических экспертиз в Новинках. Об этом ее муж Андрей Шарендо сообщил в Facebook.
«Полину наконец-то привезли в Минск. Очередной адский этап длился 9 дней», — написал Андрей Шарендо.
По его словам, в Центре судебных психолого-психиатрических экспертиз в Новинках Полина пробудет несколько недель.
Три предыдущие экспертизы (две проходили в Новинках, а одна прямо в СИЗО) показали, что психическое здоровье политзаключенной находится в норме.
Брестская активистка, мать двоих детей Полина Шарендо-Панасюк была задержана в январе 2021 года и в июне приговорена к двум годам лишения свободы по ст. 364, 368 и 369 УК. Отбывать наказание ее отправили в женскую колонию № 4 в Гомеле.
Женщина вышла бы на волю еще в 2022 году, но в колонии ее стали постоянно отправлять в штрафной изолятор, обвиняя якобы в нарушении режима, а уже в феврале 2022-го возбудили первое уголовное дело по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). В апреле суд Железнодорожного района Гомеля вынес ей приговор — признал виновной и назначил еще год лишения свободы.
Отбыв свой увеличенный срок, Полина 6 августа 2023 года должна была выйти из колонии. Однако еще с осени было известно, что против нее ведется второе дело — опять по ст. 411 УК. В октябре 2023-го женщину приговорили еще к году колонии.
19 марта 2024 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) попросил Беларусь срочно принять временные меры для защиты Полины Шарендо-Панасюк.