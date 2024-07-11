В Украине назвали число воюющих на передовой женщин

В Украине назвали число воюющих на передовой женщин1
- 11.07.2024, 20:11
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Цифру назвала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
Более 10 тысяч украинских женщин проходят службу в зоне военной операции на передовой, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на панельной дискуссии в рамках Общественного форума НАТО.
«Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 тыс. женщин выполняют боевые задачи на линии фронта», — сказала Стефанишина.
В июне заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова рассказала, что в ВСУ служат более 67 тыс. женщин. По ее словам, 19 тыс. из них — гражданские сотрудницы.