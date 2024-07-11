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В Пинске продают канализацию

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  • 11.07.2024, 20:16
  • 1,876
В Пинске продают канализацию

Цена вопроса — всего 132 рубля.

Этот лот может войти в число самых странных предложений на аукционах. Канализационная сеть, которую пытаются продать через аукцион, принадлежит жилищному кооперативу «Черняховская 34».

Найти нового хозяина канализации попробуют через площадку «БелЮрОбеспечения». Единственный нюанс: на имущество наложен арест судебным исполнителем.

Общая протяженность канализации — 96,5 метра. Стать владельцем лота можно за 132 рубля. Но при условии: кроме вас, больше не будет претендентов.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 17 июля, сами торги пройдут 18 июля.

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