Байден объявил новый пакет военной помощи Украине 3 11.07.2024, 20:29

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Президент США встретился с Зеленским.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности», - сказал Байден.

При этом деталей нового пакета помощи американский президент не раскрыл, но добавил, что «можем обсудить позже детали».

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