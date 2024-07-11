«КамАЗ» опрокинулся на МКАД, врезавшись в осветительную мачту 11.07.2024, 20:37

1,580

Фотофакт.

Водитель «КамАЗа» допустил опрокидывание на внешнем кольце МКАДа, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла 11 июля около 10.30 часов на 38-м километре внешнего кольца МКАД. Двигаясь в сторону съезда на улицу Притыцкого, 38-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, после чего грузовик опрокинулся на бок.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, только у машины механические повреждения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com