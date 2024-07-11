«КамАЗ» опрокинулся на МКАД, врезавшись в осветительную мачту
- 11.07.2024, 20:37
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Фотофакт.
Водитель «КамАЗа» допустил опрокидывание на внешнем кольце МКАДа, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла 11 июля около 10.30 часов на 38-м километре внешнего кольца МКАД. Двигаясь в сторону съезда на улицу Притыцкого, 38-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, после чего грузовик опрокинулся на бок.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, только у машины механические повреждения.