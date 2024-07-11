Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины 11.07.2024, 20:51

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Что получит Киев.

Правительство Австралии решило предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это самый большой вклад в военные действия с момента полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает ABC.

Кроме финансовой помощи, Австралия также предоставит «небольшое количество» персонала для нового командования НАТО для Украины, которое будет состоять из 700 человек для обучения и помощи в сфере безопасности.

Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.

По словам правительства, общая сумма поддержки Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда для украинских военных.

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