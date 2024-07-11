В минском дворе ловили экзотическую змею 11.07.2024, 21:02

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Видео.

Змею яркой окраски заметили 11 июля в одном из дворов Минска по улице Аэродромной, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Экзотическую рептилию даже сняли на видео: на кадрах видно, как она невозмутимо ползет по асфальту в сторону зеленой зоны у домов.

Змея напомнила жильцам ядовитого кораллового аспида с характерными красными, черными и светлыми кольцами. Обеспокоенные минчане вызвали работников МЧС.

Те поймали пресмыкающееся и отвезли в Минский зоопарк.

Как рассказали в просветительском отделе зоопарка, по двору на Аэродромной ползла молочная змея Кэмпбелла. Она, к счастью, не ядовитая.

Этот вид распространен в Мексике, но набирает популярность как необычный домашний питомец во всех уголках планеты, в том числе в Беларуси.

Не исключено, что кто-то просто не уследил за ползучим любимцем.

Сейчас змея находится на карантине под наблюдением специалистов. Потом она может стать новым обитателем учреждения.

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