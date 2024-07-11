В минском дворе ловили экзотическую змею
- 11.07.2024, 21:02
- 1,262
Видео.
Змею яркой окраски заметили 11 июля в одном из дворов Минска по улице Аэродромной, рассказывает агентство «Минск-Новости».
Экзотическую рептилию даже сняли на видео: на кадрах видно, как она невозмутимо ползет по асфальту в сторону зеленой зоны у домов.
Змея в минском дворе – видео: "Минск-Новости" pic.twitter.com/8hndm36opl— Фото/Видео (@FotoVid81878667) July 11, 2024
Змея напомнила жильцам ядовитого кораллового аспида с характерными красными, черными и светлыми кольцами. Обеспокоенные минчане вызвали работников МЧС.
Те поймали пресмыкающееся и отвезли в Минский зоопарк.
Как рассказали в просветительском отделе зоопарка, по двору на Аэродромной ползла молочная змея Кэмпбелла. Она, к счастью, не ядовитая.
Этот вид распространен в Мексике, но набирает популярность как необычный домашний питомец во всех уголках планеты, в том числе в Беларуси.
Не исключено, что кто-то просто не уследил за ползучим любимцем.
Сейчас змея находится на карантине под наблюдением специалистов. Потом она может стать новым обитателем учреждения.