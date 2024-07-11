закрыть
11 июля 2024, четверг, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минском дворе ловили экзотическую змею

  • 11.07.2024, 21:02
  • 1,262
В минском дворе ловили экзотическую змею

Видео.

Змею яркой окраски заметили 11 июля в одном из дворов Минска по улице Аэродромной, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Экзотическую рептилию даже сняли на видео: на кадрах видно, как она невозмутимо ползет по асфальту в сторону зеленой зоны у домов.

Змея напомнила жильцам ядовитого кораллового аспида с характерными красными, черными и светлыми кольцами. Обеспокоенные минчане вызвали работников МЧС.

Те поймали пресмыкающееся и отвезли в Минский зоопарк.

Как рассказали в просветительском отделе зоопарка, по двору на Аэродромной ползла молочная змея Кэмпбелла. Она, к счастью, не ядовитая.

Этот вид распространен в Мексике, но набирает популярность как необычный домашний питомец во всех уголках планеты, в том числе в Беларуси.

Не исключено, что кто-то просто не уследил за ползучим любимцем.

Сейчас змея находится на карантине под наблюдением специалистов. Потом она может стать новым обитателем учреждения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип