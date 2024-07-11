Залужный: Продолжаю служить Украине

Залужный: Продолжаю служить Украине3
- 11.07.2024, 21:06
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Экс-главком ВСУ сообщил, что приступил к работе послом в Великобритании.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил 11 июля в Facebook, что приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании.
«Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби», – написал Залужный.
Он отметил, что победа Украины в войне против РФ остается главным приоритетом его деятельности и деятельности украинского посольства.