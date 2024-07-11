СМИ: Осенью получившим повестки призывникам закроют выезд из России 2 11.07.2024, 21:39

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Это может произойти как в начале октября, так и в конце ноября.

Осенью текущего года российским призывникам и мобилизованным, получившим электронные повестки в военкомат, запретят выезд из России, сообщили в четверг ряд СМИ.

Соответствующие законодательные нормы были одобрены властями ранее. Осенью, однако, должен заработать электронный реестр повесток, с запуском которого должны автоматически начать действовать ограничения.

Одним из первых информацию об этом опубликовало издание «Медуза», обнаружившее тендер на реализацию «информационного обмена в электронном виде» между министерством обороны и ФСБ данными о россиянах, которым военкоматы отправили повестки. Подрядчиком стал научно-исследовательский институт «Восход», который как раз и будет заниматься передачей «списка всех лиц, подлежащих призыву на военную службу и имеющих временное ограничение на выезд за пределы РФ» в пограничную службу ФСБ.

Согласно тендеру, заказ НИИ «Восход» должен выполнить к осеннему призыву, который обычно начинается 1 октября. При этом формально сроком исполнения всего контракта значится 29 ноября, то есть реестр должен заработать ещё во время осеннего призыва.

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