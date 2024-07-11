Зеленский в Вашингтоне встретился с Эрдоганом

Зеленский в Вашингтоне встретился с Эрдоганом3
- 11.07.2024, 22:01
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Президент Турции сообщил о работе по активизации Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Х 11 июля, что на полях саммита НАТО в Вашингтоне провел «продуктивную» встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Зеленский выразил благодарность Эрдогану за «его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу, – написал глава Украинского государства. – Готовимся провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений саммита мира».
Эрдоган и Зеленский в ходе встречи обсудили ход войны между Украиной и РФ, а также региональные и глобальные вопросы, проинформировало Управление по коммуникациям администрации президента Турции в Х.
«Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по прекращению украинско-российской войны путем заключения справедливого мира и что началась работа по активизации Черноморской «зерновой инициативы», – говорится в сообщении. – Президент Эрдоган также заявил, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира».