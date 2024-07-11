Ученые обнаружили удивительные преимущества сладкого картофеля для здоровья 1 11.07.2024, 22:12

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Корнеплод содержит витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты.

Ученые из Фармацевтического колледжа Ваагесвари в Индии изучили пользу для здоровья от употребления сладкого картофеля. Их выводы опубликованы в African Journal of Biological Sciences.

Сладкий картофель (Ipomoea batatas) — это корнеплод с высоким содержанием необходимых для здоровья витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. По словам авторов работы, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам сладкий картофель может не только эффективно предотвращать хронические заболевания, такие как диабет и болезни сердца, но и помогать эффективно лечить эти заболевания.

В эксперименте на крысах авторы изучили, как употребление этого продукта влияет на здоровье животных. Выяснилось, что питательные вещества в сладком картофеле положительно влияют на состояние красных и белых кровяных телец. По мнению команды, это улучшает транспортировку кислорода по организму и усиливает иммунный ответ.

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