Суперкомпьютеры и букмекеры назвали явного фаворита финала Евро 11.07.2024, 22:38

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Матч состоится в воскресенье.

Сборная Испании с вероятностью 48,2% обыграет команду Англии в основное время финального матча чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta на основе 10 тыс. симуляций.

Шансы на победу Англии в основное время оцениваются в 27,3%, а вероятность ничейного результата — в 24,6%.

В день старта Евро Opta оценивала шансы Англии в 17,9%. Выше шансы были только у Франции (18,4%). Испания шла в списке фаворитов пятой (10,3%).

Статистическая компания Gracenote (Nielsen) оценила вероятность победы Испании в финале без учета основного времени в 62%, Англии — в 38%.

В день старта сезона Gracenote оценивала шансы Испании на чемпионство в 10,8%. Она была третьей среди фаворитов после Франции и Германии (по 11,6%), Англия шла девятой (6,1%).

Букмекеры тоже отдают предпочтение испанцам. На победу в основное время средний коэффициент составляет 2,5. На победу Англии в основное время дают коэффициент 3,6, на ничью — 2,9.

При этом на итоговую победу Испании коэффициент составляет 1,69, Англии — 2,29.

Букмекеры в день старта турнира называли Англию главным фаворитом. На чемпионство родоначальников футбола давали наименьший коэффициент — 4,5. Испания шла четвертой-пятой в списке фаворитов с коэффициентом 9.

Главные фавориты не оправдали ожиданий на двух последних чемпионатах Европы. В 2016-м французы считались главными претендентами на золото, но в финале домашнего Евро уступили сборной Португалии, которую до старта турнира никто не включал в число фаворитов.

В 2021 году победителем тоже стала темная лошадка — Италия, обыгравшая в финале на Уэмбли сборную Англии, которая была одним из фаворитов.

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