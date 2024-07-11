Зеленский сказал Байдену, что Украина нуждается в снятии ограничений на удары по территории РФ

Зеленский сказал Байдену, что Украина нуждается в снятии ограничений на удары по территории РФ2
- 11.07.2024, 22:41
Чтобы остановить обстрелы Украины управляемыми авиабомбами.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Украина нуждается в снятии ограничения на удары по российским военным целям, в частности для того, чтобы остановить обстрелы Украины управляемыми авиабомбами.
«Управляемые российские авиабомбы — это очень большая проблема для нас. Мы нуждаемся в снятии всех ограничений для наших украинских солдат [на удары по военным целям на территории РФ]. Конечно, мы будем обсуждать достижение справедливого завершения войны», — сказал Зеленский в Вашингтоне.
Глава государства добавил, что в течение дня он обсудит с Байденом пути прекращения российского террора.