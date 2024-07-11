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Молдавский «Милсами» победил жодинское «Торпедо-БелАЗ» на старте Лиги конференций

  • 11.07.2024, 22:47
Молдавский «Милсами» победил жодинское «Торпедо-БелАЗ» на старте Лиги конференций

Жодинцы продлили серию без побед в еврокубках до семи матчей.

11 июля «Торпедо-БелАЗ» проиграло молдавскому «Милсами» (2:4) в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

Таким образом, клуб продлил серию без побед в еврокубках до семи матчей. В последний раз «Торпедо-БелАЗ» обыгрывал венгерский «Дебрецен» (1:0) во втором матче серии 1/4 квалификации Лиги Европы 21 июля 2016 года.

Ответный матч с молдавской командой состоится 18 июля в Оргееве.

Вчера минское «Динамо» и армянский «Пюник» провели первый квалификационный матч в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. Игра проходила в венгерском городе Мезекевешд и завершилась ничьей — 0:0.

Ответная игра команд состоится 16 июля на Республиканском стадионе в Ереване.

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