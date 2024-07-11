Президент Финляндии: Агрессивная война Путина потерпела фундаментальный крах 11.07.2024, 23:00

Александр Стубб

У НАТО и ЕС за последние два-три года союзники стали очень сплоченными.

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе саммита НАТО заявил, что все союзники Украины должны передать месседж Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Стубб назвал «очень позитивным» факт, что в НАТО и ЕС за последние два-три года союзники стали очень сплоченными.

«Месседж, который мы хотим передать Путину, — это то, что его агрессивная война потерпела фундаментальный крах», - сказал лидер Финляндии.

По его словам, Путин хотел захватить Украину и отрицал ее независимость, суверенитет и национальную идентичность, а также пытался поссорить западных партнеров и не допустить расширения НАТО.

«Вишенкой на торте является то, что есть два новых союзника в виде Финляндии и Швеции, и мы сейчас посылаем четкое сообщение Путину, что мы строим мост для членства Украины в НАТО, который является необратимым», - добавил он.

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