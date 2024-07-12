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США и Украина готовят ответ России за удар по киевской больнице «Охматдет»

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  • 12.07.2024, 7:35
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США и Украина готовят ответ России за удар по киевской больнице «Охматдет»

Об этом стало известно на саммите НАТО.

Соединенные Штаты работают с Украиной над ответом на удар российских военных по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию саммита НАТО.

По его словам, во время нападения на больницу, США увидели ужасную реальность российской жестокости.

«Мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решимостью», - сказал Салливан.

Ракетный удар по больнице «Охматдет» в Киеве

В понедельник, 8 июля, российские военные нанесли масштабный удар ракетами различного типа по Украине.

В Киеве несколько ракет полностью разрушила корпус токсикологии детской больницы «Охматдет» и повредила еще 4 корпуса заведения. Есть погибшие и раненные среди докторов и пациентов.

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