Самый таинственный город Америки снова озадачил археологов 12.07.2024, 17:31

Речь о загадке Кахокии.

Таинственное и внезапное исчезновение древнего города Кахокия издавна озадачивало историков. Жители покинули его примерно в середине XIV века и эксперты до сих пор не нашли точного ответа на свои вопросы, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Фото: Public Domain

Кахокия, расположенная в современном штате Иллинойс, в течение нескольких сотен лет была оживленным мегаполисом, где проживало около 50 000 человек. Драматический выход свидетельствует о том, что какое-то важное событие нарушило их жизнь.

Ранее считалось, что людей изгнала сильная засуха, которая вызвала массовый неурожай. Однако новое исследование, проведенное Бюро землеустройства США и Вашингтонским университетом в Сент-Луисе, ставит под сомнение эту идею.

Фото: Flickr/CC BY 2.0

«Учитывая разнообразие их пищевой базы, окультуренный ландшафт вокруг Кахокии мог быть устойчивым перед изменением климата и способным производить больше пищи, чем требовалось кахокийцам», — отмечают исследователи в своей работе.

Эта устойчивость очевидна из образцов почвы, проанализированных командой, которые обнаружили постоянный уровень изотопов углерода, что указывает на то, что засуха и неурожай вряд ли были виновниками упадка города.

Кахокия, когда-то крупнейший североамериканский город к северу от Мексики, был расположен через реку Миссисипи от современного Сент-Луиса, штат Миссури. Позже европейские исследователи обнаружили массивные земляные курганы, которые обозначили прошлое города, в частности курган Монкс, одно из крупнейших доисторических земляных сооружений такого типа.

Исследователи проанализировали глубокие образцы почвы, сосредоточившись на изотопах углерода, что указывают на типы культур, которые высаживались на протяжении веков. Консистенция изотопов углерода-12 и углерода-13 в течение периода выхода свидетельствует о том, что сельскохозяйственные практики города оставались стабильными.

«Мы не увидели никаких доказательств того, что прерийные травы заняли место, чего можно было бы ожидать в сценарии, когда происходил широкомасштабный неурожай», — пояснила археолог Натали Мюллер из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Она и ее коллега-археолог Кейтлин Ренкин предполагают, что кахокийцы, вероятно, были приспособлены к условиям засухи, возможно, имели сложные системы хранения пищи.

Команда имеет целью расширить свои исследования, чтобы понять структуру посевов в более широком регионе и проверить устойчивость древних культур к засухе. Это может выявить, меняли ли жители культуры в ответ на климатические изменения. Несмотря на полученные данные, точные причины запущенности Кахокии остаются непонятными. Исследование предполагает, что это могло быть постепенным процессом, на который влияли различные внешние факторы.

«Они приложили много усилий, чтобы построить эти курганы, но, вероятно, существовало внешнее давление, которое заставило их уйти», — сказал Ренкин, указывая на сложность ситуации.

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