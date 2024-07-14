Дроны атаковали телебашню, подстанцию и вокзал в Курской области РФ

Дроны атаковали телебашню, подстанцию и вокзал в Курской области РФ1
- 14.07.2024, 14:42
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Телевышка в городе Суджа пылает после удара.
В Курской области РФ 14 июля пожаловались на атаки дронов. БпЛА на сей раз принимал город Суджа.
По данным российских СМИ и местных пабликов, поражены телевизионная вышка, электроподстанция и, по неподтвежденным данным, автовокзал. Пожар на телевышке подтвердил также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Так, в Telegram-канале Смирнова 14 июля до 13:30 дня были опубликованы три записи. Первые две, появившиеся после 8 часов утра, извещали жителей региона о «ракетной опасности». Третье – уведомляло об ударе «украинского дрона» по «святому»: телевышке, помогающей жителям города Суджа регулярно получать мощные дозы кремлевской пропаганды.
«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет», – заявил Смирнов.
По данным росСМИ, вышку поразили «минимум два дрона».
В то же время местные паблики жаловались на атаку на электроподстанцию в этом же городе.
«Сегодня с утра Украина атаковала подстанцию в городе Суджа. В результате атаки БПЛА подстанция загорелась. Возгорание успешно локализовано», – рапортовали они.
В украинском сообществе «КіберБорошно» видео из сети проанализировали – и пришли к выводу, что горит «самая большая подстанция н.п. Суджа на 110кВ, вероятно, после попадания хорошего FPV-дрона».
А волонтер и блоггер Сергей Стерненко показал видео поражения подстанции.
«В городе Суджа КурНР снова перебои с электричеством. Там сгорела электроподстанция. Спасибо воинам подразделения Destruction Team за санитарные меры и вам за донаты на дроны!» – подписал кадры он.
Также, по данным местных пабликов, «ФПВ атаковал автовокзал Суджи», правда, уточняли они, эти данные – предварительные.
Тем временем другие пропагандистские паблики утверждали, что поражена «закрытая городская заправка».
«В Судже не осталось ни одной действующей АЗС. До ближайшего топлива — 20 км. Всего в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили 5 июля. Оставшиеся две — девятого. Одна из бензоколонок загорелась и едва не взорвалась. Сейчас все четыре АЗС закрыты. Но ВСУ продолжают по ним бить», – написали пропагандисты.