Дроны атаковали телебашню, подстанцию и вокзал в Курской области РФ 1 14.07.2024, 14:42

1,782

Телевышка в городе Суджа пылает после удара.

В Курской области РФ 14 июля пожаловались на атаки дронов. БпЛА на сей раз принимал город Суджа.

По данным российских СМИ и местных пабликов, поражены телевизионная вышка, электроподстанция и, по неподтвежденным данным, автовокзал. Пожар на телевышке подтвердил также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Так, в Telegram-канале Смирнова 14 июля до 13:30 дня были опубликованы три записи. Первые две, появившиеся после 8 часов утра, извещали жителей региона о «ракетной опасности». Третье – уведомляло об ударе «украинского дрона» по «святому»: телевышке, помогающей жителям города Суджа регулярно получать мощные дозы кремлевской пропаганды.

«В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет», – заявил Смирнов.

По данным росСМИ, вышку поразили «минимум два дрона».

В то же время местные паблики жаловались на атаку на электроподстанцию в этом же городе.

«Сегодня с утра Украина атаковала подстанцию в городе Суджа. В результате атаки БПЛА подстанция загорелась. Возгорание успешно локализовано», – рапортовали они.

В украинском сообществе «КіберБорошно» видео из сети проанализировали – и пришли к выводу, что горит «самая большая подстанция н.п. Суджа на 110кВ, вероятно, после попадания хорошего FPV-дрона».

А волонтер и блоггер Сергей Стерненко показал видео поражения подстанции.

«В городе Суджа КурНР снова перебои с электричеством. Там сгорела электроподстанция. Спасибо воинам подразделения Destruction Team за санитарные меры и вам за донаты на дроны!» – подписал кадры он.

Также, по данным местных пабликов, «ФПВ атаковал автовокзал Суджи», правда, уточняли они, эти данные – предварительные.

Тем временем другие пропагандистские паблики утверждали, что поражена «закрытая городская заправка».

«В Судже не осталось ни одной действующей АЗС. До ближайшего топлива — 20 км. Всего в Суджанском районе было четыре заправки. Первые две разбомбили 5 июля. Оставшиеся две — девятого. Одна из бензоколонок загорелась и едва не взорвалась. Сейчас все четыре АЗС закрыты. Но ВСУ продолжают по ним бить», – написали пропагандисты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com