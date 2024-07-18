Как выбрать самый лучший арбуз: 8 действенных советов 18.07.2024, 14:29

Найти идеально спелый плод не всегда легко.

Ничто так не ассоциируется с летом, как кусочек сладкого, сочного арбуза. Но найти идеально спелый плод на фермерском рынке или в продуктовом магазине не всегда легко. Однако выбор правильного арбуза стоит усилий - как по вкусу, так и по содержанию питательных веществ, пишет Health.

Как рассказал зарегистрированный диетолог и эксперт по питанию Миа Син, арбуз примерно на 92% состоит из воды, поэтому он является увлажняющим фруктом.

«Он также обеспечивает ключевые питательные вещества, включая калий и витамин С. Калий помогает поддерживать нормальное артериальное давление, позволяет мышцам сокращаться и помогает функционировать нервам. Витамин С важен для иммунитета и здоровья кожи», - говорит эксперт.

Арбуз также содержит ликопин, который является природным соединением, которое придает арбузам розово-красный цвет и приносит пользу здоровью сердца, говорит Кимберли Роуз-Френсис, зарегистрированный диетолог Национального совета по продвижению арбузов.

«Вот интересный факт: в среднем в арбузе ликопина примерно на 40% больше, чем в сырых помидорах», - отмечает специалист.

Если вы ищете сладкий и вкусный арбуз для следующей семейной трапезы или летнего мероприятия, попробуйте воспользоваться советами экспертов, чтобы определить идеальный арбуз.

1. Рассмотрите форму

Приобретая арбуз в продуктовом магазине или на фермерском рынке, отдавайте предпочтение арбузу симметричной формы, поскольку необычные формы могут повлиять на текстуру и вкус.

Вы можете нажать на кожуру, чтобы убедиться, что она твердая. Мягкая кожура может означать, что она перезрела или начинает гнить. Концы должны быть заполнены и закруглены.

Если стебель все еще есть, он должен быть сухим и слегка коричневым - зеленые стебли означают, что его собрали слишком рано, и ему может не хватать вкуса и сладости.

2. Посмотрите на цвет

Арбузу нужно всего 90 дней, чтобы вырасти, и он будет самым сладким на пике. Внешняя сторона арбуза должна быть тусклой - это свидетельствует о том, что арбуз спелый. Если он блестит, его сорвали - до того, как он созрел.

Кроме того, если арбуз имеет равномерный цвет, плод должен быть одинаковым по спелости и вкусу. Имейте в виду, что арбузы не продолжают созревать после сбора урожая. Они прекращают созревать, как только их собирают с лозы. Это означает, что ваш арбуз не станет слаще, если вы подождите несколько дней, чтобы съесть его после того, как принесли домой из магазина.

3. Проверьте наличие ленты

Посмотрите на прожилки на вашем арбузе. Эти отметки обычно являются хорошими показателями того, что вы нашли очень сладкий арбуз. Обязательно осмотрите его со всех сторон на наличие сеток. Большие полосы или «сахарные пятна» означают, что сахар просачивается из арбуза и что арбуз очень сладкий.

Сеть может быть немного непривлекательной, однако эти коричневые жилки или пятна являются результатом опыления, поэтому чем больше паутинки вы видите, тем больше раз пчела опыляла арбуз и тем слаще будет плод.

4. Ищите желтый живот

Желтое брюшко арбуза, также известное как полевое пятно, показывает, где он лежал на земле во время роста, и является показателем спелости. Большое желтое полевое пятно с одной стороны означает, что арбуз дольше созревал на лозе. Меньшее или белое на вид пятно означает, что он может быть не таким спелым.

Если пятно слишком оранжевое, это может означать, что арбуз перезрел, поэтому стоит искать хороший масляно-желтый цвет.

5. Коснитесь его

Постучите по арбузу косточками пальцев. Спелый арбуз будет издавать глубокий звук, тогда как перезревший может иметь более глухой или ровный звук.

Арбуз, который звучит пусто, мог потерять часть воды. Поскольку арбузы в основном состоят из воды, фрукты могут быть сухими или зернистыми на вкус, а не сладкими и освежающими.

Если ваше постукивание вызывает более высокий звук, это может означать, что кожура слишком толстая, а плод недозрелый.

6. Слегка поцарапайте его

Вы также можете поцарапать поверхность кожуры арбуза, чтобы определить спелость. Если внешние слои легко скользят назад и показывают зелено-белый цвет снизу, арбуз спелый. Незрелый будет иметь более темную линию.

Все арбузы, продаваемые в продуктовых магазинах, имеют минимальный уровень сладости, который должен соответствовать, чтобы продавать их потребителям. Поэтому вы гарантированно найдете хотя бы немного сладкий арбуз, если именно там будете покупать. Однако некоторые могут быть слаще других.

7. Возьмите его

Когда вы берете арбуз на фермерском рынке, киоске или в продуктовом магазине, он должен казаться тяжелее, чем выглядит. Удивительно тяжелый арбуз означает, что в нем больше воды и, скорее всего, сладкая мякоть внутри.

Лучший арбуз в продуктовом магазине или на фермерском рынке, скорее всего, самый тяжелый, потому что вмещает больше воды и является сочным.

8. Избегайте побитых арбузов

Поскольку кожура, семена и мякоть вполне съедобны, арбузы имеют много преимуществ для здоровья, если они не повреждены или не начинают портиться. Избегайте любого арбуза, который имеет царапины, порезы, повреждения или мягкие пятна.

Также избегайте арбузов с неровными бугорками или комками. Ваш арбуз не обязательно должен быть идеальным, но он должен не иметь никаких повреждений.

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