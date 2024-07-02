Польша продлила упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа
- 2.07.2024, 1:34
Он заменяет паспорт.
Граждане Беларуси, живущие в Польше, до конца 2024 года смогут получать проездной документ иностранца, заменяющий паспорт, по упрощенной процедуре. Об этом говорится на сайте польского правительства.
Упрощенный порядок выдачи проездных документов для граждан Беларуси был введен в Польше постановлением Министерства внутренних дел и администрации в июле 2023 года. В соответствии с ним для белорусов вводились следующие послабления:
освобождение от уплаты сбора за выдачу проездного документа для иностранца — эта мера будет действовать бессрочно вплоть до ее отмены;
с заявлением с просьбой о выдаче документа могли обратиться также белорусы, никогда не имевшие проездного документа (в первую очередь паспорта), — в том числе дети;
белорусам, в отличие от других ходатайствующих, не нужно было доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;
с заявлением с просьбой о выдаче документа могли обратиться белорусы, имеющие в Польше лишь временный вид на жительство независимо от целей его выдачи.
Все эти параметры будут актуальны для белорусов и далее — как минимум вплоть до 31 декабря 2024 года (на данный момент это последний день, когда можно подать заявление о выдаче проездного документа по упрощенной процедуре).