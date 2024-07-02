Кадыров назначил своего племянника секретарем Совбеза Чечни
- 2.07.2024, 3:46
В правительстве Чечни девять из 23 постов занимают родственники Кадырова.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил своего племянника Хамзата секретарем Совета Безопасности Чечни.
«В ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет дорогой брат Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров. Они оба имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.