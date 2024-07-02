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В Конгрессе выступили за более широкое использование оружия США для ударов по РФ

  • 2.07.2024, 5:39
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В Конгрессе выступили за более широкое использование оружия США для ударов по РФ

Украина не должна воевать с одной рукой за спиной.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер поддержал более широкое применение оружия от Соединенных Штатов для ударов по российской территории. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает «Укринформ».

«Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать предоставляемое оружие по актуальным военным целям», – сказал он.

Он заявил: Украина не должна воевать с одной рукой за спиной – страна должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны РФ. Политик отметил, что в этом его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По мнению конгрессмена, проблема заключается в увеличении производства оружия Россией – для решения этой проблемы также должна быть возможность использовать военную силу.

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