В Крыму разбомблена ракетная часть РФ вблизи Балаклавы 2.07.2024, 7:33

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Появились спутниковые снимки с последствиями удара.

К вечеру 1 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Несмотря на то, что местная оккупационная власть заявила о том, что это работала система противовоздушной обороны, в сети появились спутниковые снимки с последствиями удара. Об этом сообщил мониторинговый телеграмм-канал «Крымский ветер».

Около 19:00 появилось сообщение о прилете в районе Балаклавы. На месте поднялся густой, черный дым.

«Очень неслабо прилетело. И где-то там росППО как раз стояла. Похоже, собой и отразила атаку. Такого дыма с кольцами мы еще не видели», — говорится в сообщении.

Через полчаса после этого так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, а военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Еще через час Развожаев отчитался, что:

вроде бы горят заборы частных домов и поднялся пожар в лесополосе (где именно не уточняется);

произошло возгорание травы в одном из садовых товариществ;

обломками ракет повреждены 3 машины.

Он также заявил, что жертв нет.

Однако телеграм-канал «Крымский ветер» в 21:04 выяснил, что взрыв и пожар были в воинской части рядом с селом Флотское (Карань) в Балаклаве.

«Сейчас пожар потушили, а что именно взорвалось, пока неизвестно», — говорится в паблике.

Позже мониторинговая группа «Крымского ветра» на основе анализа фото и видеоматериалов выяснила, что прилетело в российскую ракетную часть возле села Флотское в Балаклаве и обнародовала соответствующие спутниковые снимки.

Кроме того, как сообщили подписчики «Крымского ветра» в частных домах рядом с взорванной российской частью вылетели стекла, а кое-где и окна.

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