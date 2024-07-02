Нидерланды разрешили экспорт в Украину 24-х истребителей F-16 2.07.2024, 7:39

Первый поступит вскоре.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен «вскоре».

Об этом говорится в письме депутатам Палаты представителей Нидерландов министра обороны этой страны Кайси Оллонгрен, опубликованном на сайте парламента.

В письме Оллонгрен, согласно договоренности, сообщает депутатам, что министр внешней торговли и развития сотрудничества провела проверку экспортного контроля и 19 июня выдала лицензии на экспорт самолетов.

«В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что в скором времени состоится поставка первого самолета», - говорится в письме.

Никаких дополнительных подробностей обнародовано не будет, отметила Оллонгрен.

Ранее Оллонгрен заявила, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.

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