Нидерланды разрешили экспорт в Украину 24-х истребителей F-16
- 2.07.2024, 7:39
Первый поступит вскоре.
Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен «вскоре».
Об этом говорится в письме депутатам Палаты представителей Нидерландов министра обороны этой страны Кайси Оллонгрен, опубликованном на сайте парламента.
В письме Оллонгрен, согласно договоренности, сообщает депутатам, что министр внешней торговли и развития сотрудничества провела проверку экспортного контроля и 19 июня выдала лицензии на экспорт самолетов.
«В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что в скором времени состоится поставка первого самолета», - говорится в письме.
Никаких дополнительных подробностей обнародовано не будет, отметила Оллонгрен.
Ранее Оллонгрен заявила, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.