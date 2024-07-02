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Войска РФ вошли в Сумскую область

  • 2.07.2024, 7:44
Войска РФ вошли в Сумскую область

Аналитики раскрыли цель нового наступления оккупантов.

К северу от Журавки Сумской области украинские военные обстреливали позиции оккупантов в домах и лесу. Аналитики Института изучения войны заявили, что пока непонятно, готовится ли противник к наступлению на регион. Об этом они сообщили в ежедневном отчете за 1 июля.

Что происходит на Сумщине

В конце июня украинские военные обстреливали ограниченные позиции противника в домах и лесу на севере от Журавки Сумской области, населенный пункт расположен менее чем в двух километрах от государственной границы и примерно в 35 километрах от областного центра.

Пока непонятно, установили ли российские оккупанты постоянное присутствие на этих позициях и готовятся к большей наступательной операции в Сумской области, или эти позиции были результатом ограниченного трансграничного рейда противника в Сумскую область.

«ISW продолжает оценивать, что любые российские наступательные действия в Сумской области имеют целью прижать и отвлечь украинские силы от других критических участков линии фронта», — говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковщине

Оккупанты продолжили наступление в районе Липцев, Глубокого, Волчанска в течение 30 июня и 1 июля. Однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение 1 июля противник 11 раз пытался штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцов и Волчанска. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

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