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«Шипят от огня»: Рогозин запаниковал из-за новой тактики украинских дронов «Баба Яга»

  • 2.07.2024, 7:50
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«Шипят от огня»: Рогозин запаниковал из-за новой тактики украинских дронов «Баба Яга»

Беспилотники летают вдоль берега высохшего Каховского водохранилища.

В Российской Федерации утверждают, что Силы обороны Украины атакуют противника беспилотными летательными аппаратами типа «Баба Яга» с тыла, а также используют эти дроны для разминирования.

Об этом написал бывший глава «Роскосмоса» и российский военный «советник» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале

Пропагандист заявил, что якобы посетил Васильевский участок фронта в Запорожской области, где отметил высокую активность украинских БПЛА, как днем, так и ночью. По его словам, с наступлением ночи дроны типа «Баба Яга» летают вдоль берега высохшего Каховского водохранилища, пытаясь оттуда заходить в тыл ВС РФ.

Что касается дневной тактики, Дмитрий Рогозин утверждает, что БПЛА «Баба Яга» сбрасывают зажигательные боеприпасы на поля. По его словам, украинцы якобы пытаются спровоцировать пожары на полях и в лесополосах, чтобы их «разминировать». Экс-глава «Роскосмоса» также опубликовал кадры лежащего в поле парашюта с неразорвавшимся боеприпасом.

«Мины шипят от огня как котлеты на сковороде, — заявил Дмитрий Рогозин. — Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это».

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